Coppa Italia, ecco la final four. Savino oggi contro Milano. Barbolini: "Ce la giocheremo"

Oggi alle 18 (diretta Rai Sport) la Savino Del Bene Scandicci scenderà in campo a Trieste per affrontare l’Allianz Vero Volley Milano nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. L’altra semifinale, in programma alle 15 (diretta Rai Play) sarà invece fra Conegliano e Chieri: entrambe partite secche, chi vince va alla finale di domani, chi perde torna a casa. Massimo Barbolini di Coppe Italia ne ha già vinte otto, sulle panchine di Matera, Perugia e Agil Trecate ma da quando è alla Savino Del Bene (2020) questa è la prima volta che approda alla final four.

"Quelle vinte sono il passato – confessa – ora dobbiamo pensare al presente, che è difficile: sarà una manifestazione di livello mondiale visto lo spessore delle atlete che vi partecipano. Con Milano ci aspetta una partita tosta e ce la giocheremo dalla prima all’ultima palla; chissà quando potrà ricapitarci un’occasione come questa, per questo dobbiamo viverla fino in fondo". Un incoraggiamento alle compagne arriva anche da Enrica Merlo, il capitano che dallo scorso ottobre è ancora al palo, ma già in pieno recupero dopo l’intervento subito al ginocchio sinistro: "Questi sono eventi che capitano una volta l’anno, dove bisogna dare il massimo e tutte hanno lo stesso obiettivo, con la difficoltà che ci si gioca tutto in due giorni. Io faccio un in bocca al lupo alla mia squadra e alla pallavolo".

Andando più nello specifico, Scandicci e Milano quest’anno si sono già incontrate due volte in campionato e in entrambi i casi ha vinto la squadra di Gaspari che, però, nelle ultime partite di campionato, è incappata in due sconfitte, a Conegliano (3-0) e in casa col Novara (2-3). La Savino Del Bene, di contro, è reduce da due vittorie: con Trento (3-0) e Vallefoglia (3-2). L’esito della partita, quindi, è tutto aperto; ad animarla ci penserà anche la sfida fra Antropova ed Egonu, in assoluto due delle migliori opposto in circolazione.

Franco Morabito