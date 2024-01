Coppa Italia nel mirino. La Montesi vuole stupire

Dai risultati ottenuti dalla formazione che milita in C ai progressi del settore giovanile. Per la Montesi Volley Pesaro conclude un 2023 ricco di ottimi risultati.

Manca la seconda parte di stagione, ma è possibile affermare che ad oggi l’annata sportiva 2023-24 dei biancorossi è certamente positiva: "Per quanto riguarda la prima squadra – dice Marco Arzeni presidente della Montesi – siamo assolutamente soddisfatti di come la giovane formazione, guidata da Massimo Antonini ben coadiuvato da Andrea Pantieri, si sta comportando in un cammino di costante crescita sia individuale che collettivo". Grande orgoglio arriva anche da tutto il movimento giovanile in cui "possiamo annoverare ben due formazioni in ogni campionato di under 19, 17 e 15 ed una in under 13 e due squadre che affrontano la prima divisione provinciale - afferma Arzeni -. Insomma tanto lavoro a livello di programmazione, ricerca tecnici e staff ma che indubbiamente sta producendo buoni risultati. È poi molto gratificante per la società Montesi vedere come il lavoro svolto venga apprezzato dai genitori e dal movimento in genere e ad ulteriore conferma di questo la Fipav ci ha riconosciuto la certificazione di qualità anche per il prossimo biennio". Un’altra ciliegina è il settore Fitvolley che è in costante crescita. "Tutti aspetti postivi che come società – aggiunge il numero uno biancorosso – dovremo impegnarci a mantenere anche nell’immediato futuro".

Prima squadra. La Montesi Volley Pesaro, attualmente al terzo posto in campionato e ai quarti di Coppa Marche, può ritenersi soddisfatta della prima parte di stagione: "All’inizio si è deciso di puntare su una base solida per poi aggiungere giovani ed esperti giocatori. Non è stato facile – interviene coach Massimo Antonini –. Il margine di miglioramento era davvero ampio e ce ne siamo accorti partita dopo partita, quando la squadra ha acquisito consapevolezza fino a raggiungere la terza posizione in classifica". Nella prima parte di stagione ci sono stati anche dei momenti difficili, ma "grazie alla compattezza del gruppo, allo staff e alla dirigenza siamo sempre riusciti a mantenere una squadra di buon livello". L’obiettivo è proseguire su questa squadra "vogliamo chiudere in bellezza e continuare a giocare con entusiasmo e qualità. Noto con piacere – conclude Antonini – che alle nostre partite casalinghe c’è sempre un gran numero di pubblico. Questo ci rende davvero orgogliosi". Il campionato di serie C ora è fermo per la pausa natalizia. Si riprende a metà gennaio.

La Montesi tornerà in campo il prossimo 13 gennaio quando incontrerà in casa il Terra dei Castelli Volley, squadra che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica con soli otto punti. Una gara da non prendere sottogamba, specie perché arriva dopo un periodo di sosta che potrebbe avere ricaricato le batterie degli avversari che faranno di tutto per risalire. L’incontro sarà valido per la dodicesima giornata del campionato di serie C.

Beatrice Terenzi