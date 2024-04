Coppa Italia. Siena-Brescia potrebbe ripetersi nei quarti di finale

Sarà Siena contro Brescia anche nei quarti di Coppa Italia? C’è la possibilità concreta di una ripetizione della sfida appena andata in scena nei play-off. Il tabellone di Coppa Italia prende il via domenica 14 con gli ottavi di finale, con serie al meglio delle tre: al momento sono due le sfide certe, Santa Croce contro Cantù e Brescia contro Reggio Emilia. La perdente di Ravenna – Prata affronterà Aversa, la perdente di Cuneo – Porto Viro affronterà Pineto. La particolarità è che le vincenti affronteranno le quattro semifinaliste play-off secondo lo stesso schema (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), per cui se Brescia dovesse imporsi su Reggio Emilia sarebbe di nuovo sulla strada di Emma Villas, stavolta però per una sfida andata e ritorno con golden set in caso di parità. I quarti si giocano 1 e 5 maggio (Emma Villas giocherà sicuramente in casa la partita di ritorno, domenica 5 alle 18), poi le Final Four si disputeranno a Cuneo nel fine settimana successivo.