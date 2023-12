Crollo Rilancio mancato, la Geetit affonda

Geetit Bologna

2

Brugherio

3

(23-25, 25-21, 21-25, 25-16, 10-15)

GEETIT : Aprile 1, Giampietri 6, Sitti 4, Baciocco 12, Sacripanti 14, Listanskis 24, Brunetti (L1); Donati, Ronchi, Minelli. Non entrati: Maletti, Serenari (L2), Faccani. All. Guarnieri.

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Meschiari 22, Selleri 6, Ichino 19, Prespov 9, Compagnoni 6, Mellano 7, Marini (L1); Mancini, Carpita 2, Consonni. Non entrati: Garello, Romano, Chinello, Viganò, Prada, Centenaro (L2). All. Delmati.

Arbitri: Vecchione e Lanza.

Meglio abbandonare i sogni di rilancio e pensare alla realtà: il presente dice che la Geetit dovrà prima di tutto pensare a salvarsi e a mantenere la serie A3 con le unghie e con i denti.

"Vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi", aveva dichiarato coach Guarnieri alla vigilia, dopo il ko con la capolista. E se perdere con Mantova ci sta, la seconda interna consecutiva, per giunta in uno scontro diretto, no. Vincere, avrebbe significato rilanciarsi e pensare alla sfida del 6 gennaio in casa di Motta come scontro diretto per la settima piazza che significa playoff. Invece la Geetit lascia campo a Brugherio e scivola in zona playout, a due passi dalla retrocessione diretta in B.

Il tutto nonostante la fase di emergenza sia passata e la squadra sia al completo da due settimane, anche se alcune pedine (tra cui Aprile e Omaggi) non possono essere ancora al cento per cento. Il girone di ritorno inizia come era iniziato quello di andata: con una sconfitta. Il ruolino di marcia dei rossoblù recita 3 vittorie e 10 sconfitte in 13 partite, e le 5 sconfitte in 6 gare arrivate dopo il cambio di allenatore (esonerato Marzola, accasatosi a Motta), che non ha mai vinto in casa, indicano come il problema non fosse solo nella guida tecnica e nell’emergenza. A raccontarlo la gara con Brugherio, squadra giovane, che nel punto a punto del primo set non sbaglia, al contrario di Bologna, che si impone nel secondo e quarto quando riesce a prendere vantaggi netti, trascinata da Listanskis e Sacripanti, prima di crollare al tie break.

Le altre gare: Mirandola-Savigliano 0-3, San Donà-Salsomaggiore 3-1, Acqui-Motta 3-1, Cus Cagliari-Belluno 1-3, Garlasco-Sarroch 2-3. Ha riposato: Mantova.

La classifica: Mantova 35; San Donà di Piave 30; Savigliano 28;

Acqui Terme 26; Cus Cagliari 24; Belluno 22; Motta e Brugherio 16; Sarroch 14; Geetit Bologna 13; Mirandola e Garlasco 11; Salsomaggiore 6.