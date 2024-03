Cus Bologna a valanga: a Camerino un successo che vale quasi le finali

Il Cus Bologna volley più vicino alle finali dei campionati nazionali universitari in programma a Campobasso a fine maggio. La formazione dell’Alma Mater Studiorum, ipoteca il passaggio del turno, battendo nettamente, 0-3 (18-25, 22-25, 15-25 i parziali) il Cus Camerino a domicilio. Al ritorno – al PalaCus di via del Carpentiere il 2 aprile – basterà la conquista di un set, ai biancorossi, per volare a Campobasso. La squadra del Cus Bologna è formata da Alessandro Beneventi, Riccardo Conci, Leonardo Bandieri, Riccardo Tito, Leonardo Montacci, Fabio Ronchi, Michele Serenari, Marco Zoli, Federico Faiella, Matteo Bellomo, Samuele Rizzi, Leonardi Callegati. Il coach è Riccardo Not.