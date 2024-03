D femminile. Lunezia ko a Genova: "Non siamo mai entrati in campo»

Genova

Lunezia

(25-10; 25-18; 25-12)

GENOVA VOLLEY: Benedetti, Bortolameazzi, Contini, Corradi, Maiorelli, Queirolo, Rosenwasser, Santolo, Serrau, Tentori, Veniali, liberi Esposito e Rubis. All. Contini

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Calzetta, Montemagni, Malaspina, Vocale, Caruso, Reggiani libero Costa. All. Menconi

Arbitri: Granaldi

GENOVA – Il Lunezia Volley è tornato dalla trasferta contro la vice capolista Genova Volley con un netto ko. Un secco 3-0 che non lascia adito a recriminazioni, con i tre set sempre nelle mani della squadra di casa. "Dopo la ’sbornia’ per la vittoria dell’Under 18 nel territoriale e l’accesso alla fase regionali – precisa coach Menconi – non siamo praticamente entrati in campo". Lunezia in campo con Montemagni al palleggio e Aldovardi opposto, Reggiani e Malaspina centrali, Calzetta e Vocale di banda e Costa libero. Nel terzo set Caruso è entrata al posto di Vocale.