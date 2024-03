D femminile. Perdere e...far festa. Il Lunezia è salvo malgrado il ko

Cus Genova

3

Lunezia

1

(25-23; 17-25; 25-21; 25-21)

CUS GENOVA: Ascione, Bellocchio, Caramello, Gattorno, Magalotti, Molinari, Onofri, Pisoni, Pozzo, Zanini, libero Cuccabita e Piccardo. All. Caponi

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Caruso, Giangreco E., Malaspina, Montemagni, Reggiani, Vocale, libero Costa. All. Menconi

Arbitro: Lucrezia Bozomo

GENOVA – Perdere e... festeggiare. Il Lunezia Volley conclude il suo cammino in campionato con una sconfitta evitabile contro il Cus Genova, ma centra ugualmente l’obiettivo della salvezza. "È stata una discreta partita – spiega coach Menconi – in cui, però, abbiamo commesso troppi errori. Potevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Per fortuna il risultato non ha compromesso il nostro cammino che si è chiuso con il mantenimento della categoria".

I.G.