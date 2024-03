D femminile. Rainbow chiude al secondo posto. E ora i playoff

RAINBOW SPEZIA

3

AUDAX QUINTO

0

(25-15, 25-20, 25-21)

RAINBOW: Cuffini, Maggi, Zonca, Posati, Perchiazzi, Guidi, Rossi, La Mattina, Albertini, Pilli, liberi Tartaglia e Tonarelli; n.e. Buccelli e Ciappei. All. Merello; vice Carro Diacinti.

AUDAX : Merlino, Mondelli, Orlando, Procaccini, Pixxardo, Belgrano E., Belgrano C., Fusaro, liberi Cavazzi e Avello. All. Noziglia; vice Cadelago.

Arbitro: D’ Arcangelo

LA SPEZIA – La Rainbow chiude la regolar season con una netta vittoria sull’ Audax, anche se "è stata molto più dura di quanto dica il risultato", sottolinea coach Francesco Merello. Nei playoff per la promozione in C, le spezzine se la vedranno con Sabazia, Albisola e Imperia. Risultati. Cus Genova-Lunezia 3-1, Tigullio 3-0, Carasco-Normac 1-3, Paladonbosco-Volleyscrivia 0-3. Classifica finale: Tigullio 53 (promossa in C), Rainbow 37, Genova 34, Carasco 33, Normac 32, Volleyscrivia e Lunezia 21; retrocedono Audax 18, Cus 14, Paladonbosco 7.