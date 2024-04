D maschile. Ceparana cede in casa al Colombo. Sfida decisiva stasera a Lavagna

Futura Ceparana

0

Colombo Genova

3

(21-25; 18-25; 16-25)

COLOMBO GENOVA: Ajmar, Corradi, Gandolfi, Molinari, Poggi, Treccosti, libero Piva. All. Bottaro, vice Molinari

FUTURA CEPARANA: Adesso, Bandiera, Barletta, Catena, Cavaliere, Currarino, Klun, Mangora, libero Steni. All. Botti

Arbitro: Pantani

CEPARANA – Secca sconfitta della Pallavolo Futura contro la capolista Colombo Genova. "Non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco – spiega coach Botti – e non siamo mai riusciti ad entrare in partita contro una squadra che merita di essere prima in classifica. Ora sarà decisivo il match di stasera a Lavagna contro l’Admo". Risultati: M.R. Santa Sabina- Sabazia 3-1, Sant’Antonio-Albisola 3-1, Villaggio-Alassio 3-2, Cus-S.Sabina 3-2, Rapallo-Admo domani 24. Classifica: Colombo 49, M.R. S.Sabina 48, Admo 44, Futura 40, Rapallo 39, S.Antonio 34,, S. Sabina 27, Alassio 22, Sabazia 18, Villaggio 15, Cus 12, Albisola 9.

