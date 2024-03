D maschile. Futura a fatica ha la meglio sul Cus Genova

Cus Genova

Futura Ceparana

(25-21; 21-25; 25-23; 20-25; 13-15)

CUS GENOVA: Bernardinelli, D’Ambrosio, Marani, Rogai, Sinigaglia, Vannucchi, libero Gualco. All. Torri

FUTURA CEPARANA: Adesso, Barletta, Catena, Cavaliere, Mangora, Klun, Currarino, liberi Steni e Piccione. All. Botti

Arbitro: Cecilia Bozomo

GENOVA – La Pallavolo Futura si impone sul Cus un po’ a sorpresa solo al tie-break. "Due buoni punti per come si era messa la partita – dice coach Botti – non siamo scesi in campo con la testa giusta, commettendo troppe ingenuità".

Risultati. Villaggio-Albisola 3-1, Rapallo-Sabazia 3-1, Alassio-Colombo 0-3, S. Sabina-Admo 0-3, S.Antonio- M.R. S.Sabina 3-1. Classifica: Colombo 40, M.R. S.Sabina 37, Admo 36, Rapallo 34, Futura 33, S.Antonio 28, S.Sabina 22, Alassio 20, Sabazia 15, Villaggio 11, Cus 7, Albisola 5.