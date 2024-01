Derby Lunezia-Ceparana . In palio punti per i playoff

Il Volley Colombiera Sarzana Project sarà chiamato ad un test complicato contro la Pallavolo S. Antonio Genova nel 10° turno del campionato di serie C maschile. Stasera alle 21 alla palestra di Ameglia gli spezzini proveranno a strappare dei punti importanti per la salvezza contro un avversario che occupa una zona tranquilla di classifica. A completare la giornata saranno: Cus-Finale, Imperia-Amis Chiavari, Vbc Savona-Admo, Colombo-Sabazia. In campo femminile oggi alle 18 il ’PalaBologna’ si animerà di un tifo incandescente per supportare le proprie beniamine del Lunezia pronte a dare vita ad un derby scoppiettante. Per la Futura Ceparana (nella foto) si tratterà della prima trasferta del 2024, dopo quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta retrocedere al quinto posto in classifica. "Concentrazione e grinta non dovrebbero mancare – spiega il dirigente Pascucci – perché le motivazioni che dà un derby sono enormi. Solo la vittoria potrebbe darci la possibilità di continuare la lotta per i playoff". Nel Lunezia sarà ancora assente al palleggio la Menconi. Spazio quindi alla veterana Ruffini. Indisponibili anche capitan Poletti di banda e il jolly’ Michi, mentre potrebbe rientrare almeno parzialmente il centrale Bencaster. Le altre sfide della 4ª giornata di ritorno saranno: Normac-Acli Santa Sabina e Albaro-Campomorone.

Ilaria Gallione