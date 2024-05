Diffusione Sport: terzo posto per le giovani promesse imolesi. Le ragazze del Volley S3 brillano alle fasi regionali

Brillano le giovani promesse del Volley S3 della Scuola di Pallavolo Diffusione Sport. Le ragazze imolesi, allenate da Rita Okrachkova, hanno conquistato un ottimo terzo posto alle finali regionali che si sono svolte mercoledì a Monte San Pietro. Un buon torneo durante il quale sono state affrontate con determinazione le migliori formazioni dell’Emilia-Romagna.

Nella fase mattutina le atlete di Diffusione Sport hanno ottenuto superato per 3-0 Piacenza, per poi cedere il passo a Ravenna e Parma (due sconfitte per 3-0). Nel pomeriggio è arrivato il 2-1 contro Viserba che ha permesso di centrare il terzo posto nella classifica finale del torneo. Maya Zavaglia, Zoe Battilani, Beatrice Silvestri, Michelle Spampinato, Cecilia Monduzzi sono le protagoniste di questa cavalcata.

E accanto ai risultati sul campo, Diffusione Sport si muove anche a livello organizzativo avviando la raccolta fondi, attraverso il crowdfunding online, per trovare le risorse necessarie a realizzare il terzo trofeo McDonald’s con squadre di serie A1 femminile, che avrà luogo il 21 e 22 settembre al PalaRuggi. La raccolta fondi è già partita e chi volesse contribuire può farlo attraverso la piattaforma Ideaginger.it, nella pagina dedicata al torneo.

l.m.