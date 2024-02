Donne al bivio, due sfide delicate

La 15esima giornata dei campionati di Serie B, vede la Liberi e Forti Firenze ospitare quest’oggi (ore 18) il Cesena, formazione che è al secondo posto nel girone D. Gara, quindi, molto difficile per le fiorentine che dovranno dare il massimo per cercare di strappare qualche punto. Domani, invece (ore 17.30) trasferta a Castelfranco di Sotto per l’Unomaglia Valdarninsieme; per le valdarnesi, si tratta di una missione impossibile, visto che si troveranno di fronte la prima della classe, mentre le pallavoliste allenate da Lapi sono ultime in graduatoria. Infine, sempre domani, per il settore maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese è attesa dalla sfida esterna col Sansepolcro (ore 17); i padroni di casa sono penultimi, mentre i sestesi navigano a metà classifica.

Ma.Fi.