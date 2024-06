Duececento mini atleti di pallavolo nel parco dell’Abbazia di Pomposa

Ci saranno quasi 200 mini pallavolisti oggi dalle 15 sui 15 campi allestiti nel parco abbaziale di Pomposa, in rappresentanza delle circa 20 società di tutta la provincia ferrarese per la X tappa di "Volley 3S", per promuovere la pallavolo. Sui campi giocheranno 3 contro 3 e oltre a giocare la nutrizionista e farmacista Anna Leone illustrerà come vivere lo sport nutrendosi in maniera salutare. Un appuntamenti promosso dalla Codigoro Volley con 25 atlete e tutte le ragazze delle I° Divisione, che hanno preparato dei panini distribuiti da Aido a tutti e non le solite merendine. Il medico Adolfo Leone garantirà assistenza, l’Avis donerà mezzo litro d’acqua ad ogni atleta, Cadf una borraccia e Conserve Italia succhi di frutta per tutti. Sono previste convenzioni per tutti con i due ristoranti, per degustazioni e per visite al museo pomposiano.