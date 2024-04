E-Work, si alza il sipario. Battipaglia è l’ostacolo: "Occhio al loro agonismo»

Il grande giorno è finalmente arrivato. Alle 18 al PalaBubani si alza il sipario sul playout tra E-Work e Omeps Battipaglia. Una sfida attesa dalle faentine da inizio stagione, viste le premesse estive poi confermate dal campo, e preparata nei minimi dettagli nelle ultime settimane. L’E-Work arriva all’appuntamento in buona condizione e con l’organico al completo, ma dovrà stare molto attenta alle campane, diventate temibili dopo la rivoluzione che ha portato ben quattro nuove giocatrici nelle ultime settimane. Difficile fare pronostici individuando una favorita, perché in regular season Battipaglia ha vinto al ritorno e perso all’andata fallendo il canestro della vittoria all’ultimo secondo e dunque tutto potrà accadere. "Arriviamo pronti al momento chiave della stagione – sottolinea coach Paolo Seletti – ben sapendo che oltre che dal lato tattico, dovremo farci trovare pronti a livello mentale ed emotivo, perché Battipaglia è diventata una squadra solida e fisica e ha caratteristiche per fare bene nei playout. Noi stiamo bene e le ultime due settimane di lavoro sono state le migliori di tutta l’annata". Battipaglia ha davvero tante potenziali protagoniste, ma la curiosità è che durante la stagione ha cambiato ben cinque allenatori, facendo dirigere una partita anche all’attuale primo assistente. "Dovremo essere sempre presenti sotto il profilo dell’energia per pareggiare il loro agonismo e questa sarà una delle chiavi della serie. L’elemento più importante di Battipaglia è Ferrari, ottima tiratrice, poi ci sono Johnson, lunga di grande impatto, Seka, esterna che ci ha sempre fatto molto male nei due precedenti, e Potolicchio, da tanti anni nel club. Durante l’anno sono arrivate Policari, ex di turno che ha un ottimo tiro da tre, Domenger, play ordinata e di qualità (la sua presenza potrebbe essere però in dubbio causa infortunio, ndr), Yurkevicius, bravissima ad essere decisiva pur non stando sotto i riflettori, e Smorto, una vera combattente. Inoltre l’allenatore Dragonetto conosce molto bene le dinamiche dei playout, avendo già allenato Battipaglia in simili situazioni". La seconda gara della serie si giocherà giovedì alle 19 a Battipaglia, mentre l’eventuale gara 3 sarà domenica 5 alle 18 al PalaBubani.

Luca Del Favero