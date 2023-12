Elettromeccanica Angelini. Sfida al top con Clementina

E’ in arrivo il periodo degli scontri ai vertici della classifica per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi alle 17.30 tenterà di far valere il suo secondo posto nel girone D del campionato di B1 di pallavolo femminile: al MiniPalazzetto arriverà infatti Clementina, terza della classe a -4 dalle bianconere. Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie nette: le romagnole in Toscana a Montespertoli, mentre le marchigiane hanno sconfitto VolleyRò. "Abbiamo concluso una settimana molto intensa e impegnativa - – commenta Valentina Vecchi (nella foto) – con un tour de force di tre partite in sei giorni, che ci ha fruttato 8 punti. Siamo molto contente in particolare per come abbiamo conquistato la vittoria a Montespertoli, giocando con tenacia, determinazione e autorevolezza". La schiacciatrice di Bagnacavallo classe 2005, arrivata alla corte di coach Lucchi dopoBergamo, si sta mettendo in mostra come attaccante potente e prolifica: "Clementina arriverà in casa nostra agguerrita e affamata di punti. Dobbiamo continuare a esprimere il nostro miglior gioco, lavorando di gruppo; siamo pronte a dare il massimo davanti al nostro pubblico che sono sicura ci sosterrà ancora più calorosamente".

La classifica del girone D dopo l’ottavo turno (le prime tre ai playoff; le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto, Elettromeccanica Angelini Cesena 19; Castelbellino, Pomezia, Casal de Pazzi, Jesi 15; Fonte Nuova, Firenze 10; Pontedera 7; Capannori, Montespertoli 6; Trevi 5; Figline 2. Per le squadre che militano nella galassia del Rubicone in Volley invece, in B maschile la Sab Group oggi osserverà il turno di riposo, restando ferma a 7 punti, un bottino che, ad ora vale il nono posto in graduatoria. I gialloblù scenderanno dunque in campo la settimana prossima, quando il 9 saranno impegnati in trasferta contro Osimo, ora terza.