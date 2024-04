Emma Villas a Porto Viro per la finale. Passaponti: "Agonismo e tranquillità"

Alessandro Passaponti, vice allenatore biancoblù, ha presentato la sfida di stasera: "Porto Viro è assolutamente temibile. Dovremo essere bravi a resettare gara 1 – ha sottolineato l’assistente di Graziosi – e non pensare di essere più avanti degli altri, anche se in realtà lo siamo. Dobbiamo giocare con la solita carica agonistica e tranquillità che ci ha contraddistinto nelle ultime partite, se siamo bravi a ripartire da zero, riusciremo a fare bene, ne sono certo, nonostante il loro valore. Giovedì li abbiamo imbrigliati bene. Ora però è una nuova partita, in cui valutare eventuale nuovi soluzioni che Porto Viro metterà in campo per cercare di metterci in difficoltà".

Passaponti è tornato sul 3-1 di giovedì scorso, in cui per larghi tratti di gara Emma Villas ha dominato la sfida: "Abbiamo affrontato la partita con il giusto piglio – ha detto il vice allenatore biancoblù –, sapevamo e sappiamo che sono semifinali playoff, le squadre arrivate a questo punto sono tutte competitive, danno il meglio di sé sul parquet. Abbiamo affrontato bene gara1, imponendo il nostro gioco nel primo set e poi riuscendo anche a gestire in parte la partita, a parte la flessione del terzo set che però è normale in uno sport come la pallavolo. L’avversario ha delle qualità che non si nascondono".

Il servizio è stata un’arma importante: "Abbiamo avuto dei buoni turni di servizio, sono le nostre caratteristiche che ci hanno definito un po’ per tutta la stagione. Abbiamo dei fondamentali individuali buoni, adesso stiamo affinando anche quelli di squadra che ci portano a fare delle prestazioni come quella di giovedì". Pregiato, in gara1 ma anche in regular season, il lavoro dei centrali: "Sappiamo di avere due ottimi centrali, anzi tre perché Acuti è bravo pur se ha avuto meno spazio – ha affermato Passaponti –. Hanno dimostrato il meglio in questo campionato, sono fra i migliori di tutta la A2, per me che li vedo tutti i giorni in palestra non è certamente una sorpresa. Conosco il loro valore, sicuramente lo dimostreranno anche nella prossima partita".

Fischio di inizio alle 19, arbitrano Turtù e Gaetano, diretta su Vbtv. Un’ora prima, alle 18, scendono in campo le altre due semifinaliste: a Ravenna si gioca la sfida tra Consar e Yuasa Battery Grottazzolina. Giovedì, in gara1, i marchigiani hanno prevalso in quattro set. Le eventuali belle sono in programma a Siena e a Grottazzolina mercoledì alle 20,30. La finale parte domenica 21, per poi proseguire giovedì 25, con l’eventuale bella domenica 28. Poi spazio alla Coppa Italia, i cui ottavi di finale iniziano in questo fine settimana.