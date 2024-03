Emma Villas a Santa Croce per il secondo posto. Trillini: "Dobbiamo restare concentratissimi"

Vigilia dell’ultimo turno di campionato. Emma Villas a Santa Croce si gioca la possibilità di affrontare i play-off con la testa di serie numero due; significherebbe avere il vantaggio del fattore campo anche in semifinale, oltre che nei quarti che iniziano mercoledì. "Sarà una partita difficile, Santa Croce è molto preparata – ha detto il centrale Stefano Trillini –. È ottava in classifica, è abbastanza forte nonostante sia partita male. È temibile, soprattutto in questo momento sta giocando bene quindi dobbiamo andare concentratissimi. Non cambia la vita arrivare secondi o terzi ma insomma è importante. Loro sono più liberi mentalmente, essendo già fuori dei playoff non si giocano niente di importante, quando uno è libero esprime la miglior pallavolo". Sarà un ottimo test prima di iniziare i playoff: "Sì, perché giochiamo dopo solo tre giorni – ha aggiunto Trillini – e arrivare con una vittoria sarebbe fondamentale, mentre perdere non sarebbe affatto bello. Dobbiamo vincere affrontando al meglio la prossima gara. Arriva il momento bello del campionato, è una fase molto delicata, abbiamo allentato un po’ i carichi perché servirà essere pronti, giocheremo ogni tre giorni e le energie fisiche vanno gestite. Ma arriviamo da un ottimo periodo, contro Porto Viro abbiamo giocato molto bene e anche nelle gare precedenti avevamo espresso una buona pallavolo". Ferve l’organizzazione di gara-uno (contro un’avversaria ancora da determinare tra Brescia e Porto Viro), in programma mercoledì alle 20,30. Gli abbonamenti per la stagione regolare non sono validi per i playoff e per la Coppa Italia, i tagliandi saranno acquistabili online o alla biglietteria del palasport, aperta martedì dalle 17 alle 19 e mercoledì a partire dalle 17,30. I costi dei biglietti per i quarti di finale dei play off: biglietto standard intero per le tribune 1° anello 15 euro, biglietto ridotto (ex abbonati, under 14, over 65 e tesserati Fipav) 9 euro.