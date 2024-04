Emma Villas all’assalto di Grottazzolina. Vincere per potersi giocare la ‘bella’

Palaestra, appuntamento per la rivincita. Emma Villas all’attacco per pareggiare i conti e riportare la serie a Grottazzolina: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare il loro valore e riscattare la brutta prova di domenica – ha assicurato alla vigilia il vice allenatore biancoblù Alessandro Passaponti –. Affrontiamo una squadra fortissima, siamo consapevoli di quello che sarà il valore dell’avversario, hanno fatto un campionato di testa, hanno vinto ventuno partite su ventisei, ne hanno perso solo cinque. Hanno dimostrato di essere veramente forti ma noi non siamo da meno". Ambiente carico, dunque, prima della gara che può tenere tutto aperto oppure chiudere la stagione (anche se poi ci sarà l’appendice della Coppa Italia, con avversario da definire tra Brescia e Reggio Emilia). Il messaggio dello staff alla squadra: "Abbiamo detto le cose che diciamo tutto l’anno – ha raccontato Passaponti –. Se siamo una squadra grintosa, con carattere, con voglia di vincere, orgogliosa, possiamo vincere con chiunque ma dobbiamo mettere in campo la nostra miglior pallavolo altrimenti come possiamo vincere con chiunque possiamo perdere con chiunque. I ragazzi stanno dimostrando il loro valore, non è una sorpresa essere dove siamo. Abbiamo costruito un gruppo dal niente, grazie al valore di questi giocatori, grazie al valore dell’allenatore, dello staff, siamo riusciti ad amalgamare una squadra, cosa che non sempre riesce e siamo arrivati dove siamo senza che nessuno ci abbia regalato nulla. Abbiamo conquistato questi playoff, sono certo che domani sarà un’altra battaglia, i ragazzi hanno voglia di dimostrare il loro valore e riscattare la brutta prova di domenica". Dal punto di vista tecnico, migliorare al servizio (0 ace contro i 9 di Grottazzolina in gara1) e in tutti i fondamentali: "Abbiamo giocato forse la peggior partita degli ultimi mesi – ha concluso l’assistente di Graziosi –, non è paragonabile con quello che potrà essere in gara2. I ragazzi dovranno tornare sui loro standard, sono in grado di esprimere un livello di gioco e una qualità tecnica e tattica fra le prime della classe. Serviranno serenità e umiltà per affrontare questa gara, senza angoscia e pressione ma con la convinzione e la determinazione di essere una squadra leader". Anche in casa Yuasa Battery c’è grande attesa per la sfida di stasera. E convinzione di poter chiudere subito la serie: "Ho ottime sensazioni – ha detto domenica il danese Nielsen, mvp di gara1, ai microfoni dell’account facebook della M&G Pallavolo – se entriamo in campo con la stessa mentalità di gara1 sarà veramente difficile per Siena. Non vedo l’ora di giocare questa sfida".