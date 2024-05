Emma Villas arriva al tiebreak, poi cede al Brescia. Krauchuk: "Ora tocca a noi, vogliamo vincere"

Emma Villas prepara la rimonta dopo la sconfitta di mercoledì scorso. Era destino che Brescia e Siena andassero al tiebreak: è stata la quarta volta, su cinque confronti diretti in questa stagione. "Contro di loro sono sempre belle sfide – ha detto il brasiliano Krauchuk al termine della gara –. Abbiamo perso sui dettagli, ci sta, loro hanno avuto l’opportunità di allenarsi per più tempo a questa manifestazione. Ora li aspettiamo a casa nostra. Per loro era l’ultima davanti al pubblico amico, hanno spinto di più per fare una grande prestazione. Ora tocca a noi, vogliamo vincere per i nostri tifosi e per la società che ci mette sempre nelle migliori condizioni possibilità. Teniamo tantissimo alla Coppa Italia, sin dall’inizio della stagione sapevo che eravamo competitivi. Proviamo a portare Siena sempre più su". Dopodomani, a partire dalle 19, il match di ritorno. Per passare il turno Siena ha bisogno di vincere in tre o quattro set; se invece dovesse prevalere al quinto ci sarà il ricorso al Golden set, ai 15 punti. Negli altri quarti di finale, vittorie esterne per Grottazzolina (3-1 su Cantù) e Ravenna (3-1 su Prata di Pordenone), successo casalingo per Porto Viro su Cuneo (3-1). Dalla vincente di quest’ultima doppia sfida uscirà l’eventuale avversaria di Emma Villas nella semifinale, che si terrà l’11-12 maggio a Cuneo.

Intanto dalla vicina Santa Croce arriva la notizia che la Kemas Lamipel, consueta rivale del precampionato e della sfida natalizia, ha ceduto il titolo di A2: "La rinuncia alla categoria nazionale è maturata al termine di lunghe e approfondite valutazioni sulle prospettive future – si legge nella nota del club pisano –. La situazione economica del territorio di riferimento non avrebbe consentito una programmazione serena e adeguata al livello tecnico e strutturale richiesto dal secondo campionato nazionale. La società è sana e non ha problemi, ma la serie A, quanto a costi, non è quella di venti anni fa, e anche il tessuto economico santacrocese non è lo stesso. Non è nostra intenzione fare un passo indietro, non nei termini di un semplice ridimensionamento. Vogliamo anzi ripartire e riprogettare qualcosa di nuovo, più solido, e più funzionale, per le prossime stagioni".