Emma Villas: assalto a Grottazzolina. Monaci: "Pronti ad affrontare la finale"

Grottazzolina, ore 18, prende il via la finale playoff. C’è grande fermento in casa biancoblù per il primo episodio della serie decisiva: "Grottazzolina è stata in testa dalla prima all’ultima giornata. È la favorita, ha sconfitto una squadra molto forte come Ravenna in semifinale, sappiamo quanto vale – dice Marco Monaci, assistente allenatore biancoblù –. La loro forza principale è in battuta, Nielsen è fortissimo, sbaglia pochissimo, sono molto efficienti in attacco. Noi siamo felici della finale, siamo pronti per affrontarla". È la seconda volta che Emma Villas affronta la finale playoff del campionato di A2. Come sia andata la prima se lo ricordano bene tutti gli appassionati, con il tre a zero complessivo su Spoleto (3-2, 3-2 e 3-1 i risultati delle tre sfide) che l’8 maggio 2018 regalò la promozione in Superlega. È solo la terza volta che Emma Villas affronta una serie di playoff senza il vantaggio del fattore campo, quindi senza l’eventuale bella in casa. I due precedenti sono entrambi con Tuscania, nel 2015/16 e nel 2017/18, sempre all’altezza dei quarti di finale; nel primo caso vinse la Maury’s per 2-0, nel secondo Emma Villas per 2-0, prima tappa di quella cavalcata trionfale che portò poi alla promozione in Superlega.

Dal 2014, anno del derby Monza – Cantù all’epilogo finale, le serie sono sempre state al meglio delle cinque. Il fattore campo è stato ribaltato soltanto in due occasioni: nel 2016, quando Sora rimontò da 0-2 a 3-2 nei confronti di Vibo Valentia, e nel 2022, quando Reggio Emilia strappò a Cuneo il fattore campo per vincere il campionato, salvo poi rinunciare all’iscrizione in Superlega (al suo posto salì proprio Emma Villas). Per trovare una serie di finale playoff al meglio delle tre con fattore campo ribaltato bisogna tornare indietro al 2008: Verona – Forlì (seconda e quarta di regular season, di fatto testa di serie numero uno contro numero tre, perché la prima andava direttamente in Superlega) fu vinta dai romagnoli dopo un’epica battaglia in gara 3.

Stefano Salvadori