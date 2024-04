Emma Villas, Bisogno suona la carica per gara2: "Massima concentrazione per ribaltare la serie"

Dopo il netto 3-0 subito in gara1 da Emma Villas il presidente Giammarco Bisogno è intervenuto per commentare l’esito della prima sfida di finale: "È stata una partita strana, la squadra ha giocato una pallavolo differente rispetto alle ultime gare – ha sottolineato –. Forse abbiamo pagato un po’ di tensione e forse pure un clima molto acceso e intenso al palazzetto dello sport di Grottazzolina. È una squadra molto forte, sicuramente la formazione migliore del campionato, infatti è arrivata prima in regular season". Bonami & C. sono apparsi nettamente al di sotto dei loro standard: "I nostri avversari hanno giocato una grande partita, mentre noi possiamo fare meglio rispetto a gara1 – ha aggiunto il presidente –. Credo che dobbiamo riflettere sulla gara, perché la squadra deve tornare a essere umile, compatta, combattiva e grintosa; qualità, queste, che ha evidenziato praticamente in tutto il campionato. Dobbiamo resettare rapidamente quanto è successo domenica e avere dentro di noi una grande voglia di rivalsa in gara2 – le parole di Bisogno –. I ragazzi devono ricordarsi che questa è una finale e non capita tutti i giorni di giocarla, quindi ciò va fatto con la massima concentrazione e determinazione per ribaltare la serie".

Il patron biancoblù si è dichiarato fiducioso su un cambio di passo dei suoi: "Grottazzolina è favorita, ma noi giovedì dovremo giocare come se non ci fosse un domani e dare una risposta importante alla società e ai tifosi. L’obiettivo deve essere vincere gara2 per tornare domenica a Grottazzolina, in quel caso gara3 sarebbe un match differente. Ovviamente da parte mia ci sono grandissima stima, fiducia e rispetto nei confronti di un gruppo che ha fatto una stagione bellissima e straordinaria – ha concluso –. Ha lavorato veramente tanto, io mi sento molto legato alla squadra. Sono convinto che da giovedì possiamo continuare a stupire ancora". Per gara2 (giovedì alle 19 al Palaestra) biglietti su Ciaotickets: 25 euro per il parterre, 16 per il primo anello (10 ridotto per tesserati Fipav, vecchi abbonati, over65 e under14), 8 per il secondo anello non numerato, 15 per il settore ospiti.

Stefano Salvadori