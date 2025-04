Emma Villas cerca il riscatto contro Brescia al PalaEstra nei playoff

Emma Villas, dopo il ko in gara1 a Brescia, domenica attende le Rondinelle al PalaEstra per la prima gara da dentro o fuori della sua stagione. Solo vincendo, con qualsiasi punteggio, i biancoblù riporterebbero in Lombardia la serie con l’eventuale gara3 fissata per mercoledì di nuovo a Brescia. Nell’ambiente senese c’è però fiducia perché nel primo round della serie la formazione di coach Graziosi ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che autrice di una regular season eccellente chiusa al secondo posto a pari merito con Prata di Pordenone, giunta prima e per ora in vantaggio 1-0 nell’altra semifinale playoff contro Acqua San Bernardo Cuneo. "In gara1 eravamo partiti bene – ha detto l’opposto della Emma Villas Gabriele Nelli – ma poi non siamo riusciti a tenere il loro livello nel secondo e nel terzo set. Poi nel quarto ci siamo svegliati, limando gli errori e l’abbiamo portata al quinto set". Nell’ultimo parziale i padroni di casa sono stati più precisi. "Nel tiebreak loro hanno sbagliato di meno. In partite come queste pensare di vincere 3-0 o 3-1 è difficile, sono gare in cui contano i dettagli perché c’è equilibrio. Abbiamo sbagliato la gestione di alcuni attacchi che poi sono stati decisivi". Niente è ancora perduto però, visto che già da ieri Nevot e compagni sono tornati in viale Sclavo per riprendere la preparazione. "Studieremo in questi giorni di allenamento gli errori commessi e cercheremo di fare meglio domenica perché a questo punto è fondamentale". Dal punto di vista mentale però la squadra c’è e vuole l’immediato riscatto. "C’è il giusto rammarico ma anche la volontà di tornare a Brescia per gara3 – ha concluso il numero 11 -. Per noi adesso è la finale, vogliamo proseguire nel nostro sogno e ci teniamo molto". Per il match contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia la prevendita è già attiva online, nel circuito CiaoTickets, ciaotickets.com. Sarà attivato nuovamente il parterre, per vivere il match a ridosso del campo, al costo di 25 euro e con la sciarpa ufficiale in omaggio. Il biglietto intero costerà 15 euro, il ridotto 10. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1 euro.

Guido De Leo