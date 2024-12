Emma Villas cerca riscatto contro Omifer Palmi al Palaestra

Emma Villas in campo stasera al Palaestra contro la Omifer Palmi. Dopo il brutto passo falso di domenica scorsa, gli uomini di coach Graziosi cercano l’immediato riscatto contro la formazione calabrese, reduce dal brillante successo in quattro set su Porto Viro.

Alla vigilia del match ha parlato Gabriele Nelli (nella foto). "Stiamo attraversando un periodo non facilissimo, ogni partita che dobbiamo affrontare è come se fosse una finale – ha detto l’opposto –. Non ci sono partite facili o difficili, sono tutte toste, sia in casa sia fuori; ogni squadra cerca di dare il massimo. La classifica non è lunghissima, siamo vicini alla zona play-off ma siamo anche vicini alla zona bassa della classifica, ci stiamo impegnando, stiamo lavorando molto, stiamo riuscendo ad avere una linea guida in allenamento, perché gli infortuni chiaramente ci hanno rallentato. Ora possiamo allenarci cercando di mantenere un alto livello, vogliamo riprendere la parte alta della classifica".

Ripensando all’ultimo match, quello del Palafrancescucci di Casnate con Bernate, Nelli ha sottolineato: "Loro sono stati più squadra di noi, noi in certi momenti facciamo fatica ad esserlo – ha aggiunto l’ex Trento –. È chiaro che stiamo cercando di creare il giusto spirito, vogliamo portare in gara il nostro spirito migliore; la squadra è sicuramente buona, vogliamo toglierci soddisfazioni".

Quella contro Palmi sembra l’occasione giusta per mettere in cascina tre punti importanti: "Prima o ultima non fa differenza, sono tutte forti, nessuno è da sottovalutare, giocare punto a punto contro la prima o contro l’ultima non deve cambiare il nostro approccio alla gara – ha assicurato Nelli, bomber designato della formazione biancoblù –. Dobbiamo giocare bene, ma soprattutto dobbiamo vincere perché poi questo ci permette di lavorare meglio durante la settimana. Dobbiamo cercare di pensare più a quello che facciamo nella nostra metà campo, restare uniti nei momenti importanti, giocare di squadra, aiutarci, supportarci e crescere di livello".

Fischio di inizio alle 16, arbitrano Pernpruner e Jacobacci. Orario abbastanza insolito, che sarà ripetuto solo a febbraio, in occasione della sfida con Prata di Pordenone; in tutte le altre circostanze in cui si giocherà di domenica al Palaestra si inizierà sempre alle 17,30. Biglietteria del palasport aperta a partire dalle ore 14.

Il resto del programma odierno: la Banca San Bernardo Cuneo ospita Macerata (alle 18), Ravenna attende la visita di Cantù (alle 18), Brescia riceve Pineto (alle 17,30), Reggio Emilia è di scena a Porto Viro (alle 16), Fano accoglie tra le mura amiche Catania (alle 18). Lo ‘spezzatino’ ormai va di moda anche nel volley.