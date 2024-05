Emma Villas Coach Graziosi valuta i giovani

Allenamento al PalaEstra per i giovani talenti biancoblu. Coach Gianluca Graziosi insieme all’assistente Marco Monaci ha diretto una seduta di lavoro con i ragazzi della Under 17 e Under 19 (con l’aggiunta di altri giocatori toscani) con l’obiettivo di valutare la loro crescita. È stata un’occasione per vedere più da vicino la maturazione di questi ragazzi, molti dei quali fanno parte di formazioni giovanili del club biancoblù che quest’anno hanno raggiunto buoni risultati. "È un’esperienza che abbiamo fatto anche l’anno scorso – ha commentato coach Marco Monaci –, abbiamo dato un’opportunità ai nostri ragazzi di lavorare al Palaestra sotto la guida di coach Graziosi, per vedere come era il loro livello. Ricordo che l’anno scorso sono stati scelti Pellegrini e Picuno per fare parte il roster della prima squadra. È un momento di soddisfazione per i ragazzi, un premio per il lavoro fatto durante l’anno. I ragazzi ci tenevano tanto, hanno fatto un buon lavoro. Prima un po’ di tecnica individuale, poi qualche set". Monaci ha tracciato un bilancio del settore giovanile: "Il bilancio è buono, le tre squadre under 15, 17 e 19 sono arrivate tutte alla fase regionale. Stiamo ancora facendo allenamento, li faremo fino a fine maggio, stiamo chiudendo l’attività con i gruppi più piccoli. Sono rimasto molto contento dell’allenamento svolto, abbiamo visto una buona crescita rispetto all’inizio della stagione". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il responsabile del settore giovanile Luigi Banella: "Il bilancio è sicuramente positivo – ha detto –. Continueremo la nostra attività fino alla prima settimana di giugno. Continuano ad allenarsi anche le squadre che hanno finito i rispettivi campionati. Centrare la qualificazione alle fasi regionali con i gruppi di riferimento è stata la prima volta, motivo di grossa soddisfazione. Miglior risultato l’under 19 in semifinale con la squadra che poi si è aggiudicata il titolo. Per quanto riguarda i campionati di serie abbiamo mantenuto la categoria con la serie C, abbiamo fatto crescere ed emergere alcuni ragazzi del settore giovanile". Banella ha lodato anche il lavoro degli allenatori: "I nostri tecnici sono tutti locali, c’è stato un miglioramento anche da parte loro. Una crescita dovuta all’esperienza che hanno maturato. Siamo contenti del lavoro svolto, sono bravi dal punto di vista tecnico e umano, persone impagabili, corrette e competenti".