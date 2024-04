Emma Villas, colpo finale. Copelli: "Umiltà e lavoro"

Tutto pronto per la finale. Il tempo di rifiatare un attimo, dopo il bel 3-1 a Porto Viro, e si inizia a preparare l’appuntamento conclusivo della stagione, quello che potrebbe riaprire le porte della Superlega. "Sono felicissimo. Devo ancora realizzare quello che è successo, è la mia terza finale. Adesso siamo in ballo e balliamo", ha detto Riccardo Copelli, uno dei grandi protagonisti della stagione biancoblù. Per il centrale è la terza finale playoff di A2, dopo quella con Piacenza (vinta nel 2019) e quella con Bergamo (persa lo scorso anno contro Vibo Valentia). "Ogni volta è un’emozione diversa. Un anno ero giovanissimo in mezzo a tutti quei campioni – ha raccontato – mentre l’anno scorso sapevamo che era difficile, ma era il coronamento di un percorso importante. Questa forse è inaspettata, ma con l’umiltà e il lavoro nel quotidiano ci siamo e ci crediamo". "Voglio fare i complimenti a Porto Viro, è stata una rivale incredibile, bisogna dare loro l’onore delle armi – ha aggiunto Copelli –. Hanno tanti giocatori bravi, un allenatore di cui sentiremo parlare molto, giovane e competente. E una società ambiziosa". Ancora incertezza per l’orario di gara2 al Palaestra. Dovrebbe essere confermata per giovedì 25, non essendo possibile anticiparla a mercoledì 24 (c’è la Mens Sana impegnata nei playoff) o posticiparla a venerdì 26. La Lega vorrebbe evitare la totale contemporaneità con gara3 di finale di Superlega (Perugia-Monza alle 18) per cui il fischio di inizio di Siena-Grottazzolina dovrebbe slittare attorno alle 20 di giovedì 25. L’ufficialità è attesa in giornata.