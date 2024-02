Emma Villas contro Castellana Grotte. Battere i pugliesi per staccare le terze

L’anticipo con Castellana Grotte è l’occasione giusta per guadagnare terreno sulle terze, almeno fino al completamento del turno. Stasera alle 19 la Emma Villas affronta la Bcc Tecbus (arbitri Pristerà e Prati) con i favori del pronostico, anche se la compagine pugliese è reduce dal colpaccio casalingo contro Cuneo. Le insidie non mancano, dunque, ma la truppa biancoblù, forte della super rimonta nel tiebreak a Ravenna, vuole proseguire la marcia che dal 17 dicembre scorso ha conosciuto soltanto un inciampo, quello con Brescia. Poi solo vittorie: "Si tratta indubbiamente di un bellissimo percorso, abbiamo raccolto tanti punti in questo scorcio di tempo – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci –. Domenica a Ravenna volevamo vendicare la sconfitta dell’andata: è stato importante vincere e farlo in quel modo, recuperando da -5 nel quinto set. Dopo il cambio di campo abbiamo ribaltato completamente la situazione mantenendo la massima concentrazione, mettendo a segno qualche ace e non concedendo più niente ai nostri avversari. È un tipo di vittoria che ci dà molta forza". Con una vittoria l’accesso ai playoff sarebbe matematico (Siena andrebbe a +19 su Santa Croce che occupa l’ottava posizione), ma la partecipazione alla postseason è solo un aspetto da formalizzare, ormai da tempo non ci sono dubbi sul fatto: "Vogliamo difendere il secondo posto e centrare, con delle partite di anticipo, l’obiettivo playoff – ha aggiunto Monaci –. Castellana Grotte rispetto a noi ha obiettivi diversi, lottano per non retrocedere, nelle ultime sei partite daranno tutto. È una squadra da prendere con le molle, con Cuneo hanno vinto entrambe le gare, per 3-0 all’andata e per 3-1 domenica scorsa. Hanno un buon opposto, Bermudez, un laterale giovane che sta facendo molto bene come Cianciotta, e un centrale di spessore Ceban. Giocano una buona pallavolo, il loro fondamentale migliore è sicuramente il muro, sono in grado di mettere in difficoltà le squadre di alta classifica come hanno dimostrato anche domenica scorsa. Dobbiamo stare attenti, è una partita molto importante". Castellana Grotte ha appena sconfitto Cuneo in quattro set: 25-17, 19-25, 25-23, 25-22 i parziali con 25 punti del colombiano Willian Alejando Bermudez, 18 di Nicola Cianciotta e 12 di Victorio Ceban. Alla guida della Bcc Tecbus c’è una vecchia conoscenza biancoblù molto apprezzata: Simone Cruciani, già vice di Cichello nell’anno della prima promozione in Superlega e poi assistente allenatore nella passata stagione, prima di Montagnani e poi di Pelillo.