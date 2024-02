Emma Villas da applausi, 9 vittorie in 10 gare. Krauchuk è felice: "Stiamo crescendo insieme"

Nove vittorie nelle ultime dieci partite, una marcia trionfale che sta portando la Emma Villas sempre più in alto. Con il facile 3-0 su Castellana Grotte la compagine biancoblù ha portato il suo vantaggio sul secondo posto a cinque lunghezze; tra oggi e domani, con il completamento del ventunesimo turno, il margine con ogni probabilità si assottiglierà, ma alla vigilia dei due big match contro Cuneo e Grottazzolina (domenica 25 e domenica 3 marzo) si arriva con il vento in poppa. Frutto del grande lavoro fatto in allenamento, come ha sottolineato l’opposto Matheus Krauchuk nel post partita di giovedì sera: "Siamo sempre provando a migliorare un po’ le cose che non vanno bene, abbiamo lavorato tanto in questa settimana per spingere sin dall’inizio perché è una delle cose che a volte ci è mancata – ha detto il martello brasiliano –. Sono davvero contento di vedere come stiamo crescendo insieme, stiamo dando tutto per fare il nostro lavoro dall’inizio alla fine della partita". Ora un fine settimana di riposo, poi tutti in palestra per preparare la trasferta di Cuneo, partitissima della ventiduesima giornata. Il resto della ventunesima va in scena fra oggi e domani: prime a scendere in campo saranno Prata di Pordenone e Pineto alle 20,30, poi domani tutti gli altri match. Cuneo, che come detto sarà la prossima avversaria dei biancoblù, ospita Porto Viro (inizio alle 19). Alla stessa ora in campo anche Santa Croce e Reggio Emilia, mentre la capolista Grottazzolina alle 16 ospita Cantù. Il quadro è completato da Aversa-Ravenna e Ortona-Brescia. Dopo quella di giovedì sera con Castellana Grotte c’è un’altra variazione nel calendario casalingo della Emma Villas. La partita della ventiquattresima giornata contro la Wow Green House Aversa si giocherà lunedì 11 marzo, con orario di inizio alle 19. Posticipo necessario per un evento concomitante all’impianto di viale Sclavo.