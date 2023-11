Emma Villas e Litl, un ‘matrimonio’ da applausi. Il direttore Angelaccio: "Felici di questo accordo"

Il logo della Lilt campeggerà sulle maglie dei giovani giocatori dell’Emma Villas, grazie al "matrimonio", appena celebrato, tra la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena e il club biancoblù. Una partnership che vuole dare forza al connubio salute-sport e diffondere, anche nei giovani, l’importanza della prevenzione. Chi meglio di un atleta che svolge un’adeguata attività fisica e tiene un corretto stile di vita, può farsi portavoce un messaggio tanto importante? E il messaggio, ieri, lo hanno lanciato Alessio Tallone e Mathia Ivanov, proprio nella sede della Lilt, nel giorno della presentazione di questa nuova, continuativa, collaborazione: entrambi, accompagnati dal direttore marketing e commerciale, Vittorio Angelaccio, si sono sottoposti a uno screening con un controllo dei nei. "E’ la prima volta che la Lilt dà forma a un ampio progetto con una realtà sportiva del territorio – spiega la presidente Gaia Tancredi –. Abbiamo fin da subito condiviso tante idee, a partire dalla più importante, che lo sport e la prevenzione vanno a braccetto: siamo contenti che anche l’Emma Villas sia entrata a far parte della nostra famiglia. Questi ragazzi sono le persone giuste per sensibilizzare persone di tutte le età". I biancoblu saranno quindi testimonial delle varie campagne realizzate dalla Lilt, a partire dal Percorso azzurro che guarda alla prevenzione negli uomini da forme tumorali, e con il progetto ‘Prevenire è vita’, che coinvolge, ogni anno, le scuole del territorio. "Ci teniamo che l’Emma Villas rappresenti un punto di riferimento per azioni rivolte al sociale – afferma il direttore Angelaccio –. Vogliamo essere partecipi a questa opera di sensibilizzazione su temi cruciali come la prevenzione, anche sui giovani; pensano di essere immuni ma non è così: è importante che prestino attenzione, sono la linfa di un club e della società". Annuisce Lorenzo Tallone. "Siamo contenti che l’Emma villas sia impegnata su temi sociali e medici – afferma lo schiacciatore –, prevenire è meglio che curare, il nostro messaggio". "Anche da giovani dobbiamo pensare alla prevenzione – aggiunge il centrale Mathia Ivanov. – Speriamo che il messaggio che lanciamo arrivi a tante persone e a tanti ragazzi". Mentre la gara di Brescia si avvicina. "Ci siamo preparati con rigore – dicono i biancoblu –, sapendo di affrontare una squadra concreta, con un palleggiatore molto esperto. Potremo vincere o perdere, ma l’importante è proporre una buona pallavolo. Essere a -2 dalla capolista deve essere una spinta".

Angela Gorellini