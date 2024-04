Emma Villas e Porto Viro al primo atto. Monaci: "Siamo prontissimi a giocare"

Dopo dieci giorni di attesa Emma Villas torna in campo per gara1 della semifinale play-off. Al Palaestra arriva Porto Viro, formazione che ha fatto fuori Cuneo ribaltando il fattore campo: "Abbiamo tanta voglia di giocare perché è da dieci giorni che siamo fermi, siamo prontissimi – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci –. La vittoria con Brescia è stata importante abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire, che sappiamo riprenderci e portare a casa la partita, ci ha dato molta fiducia. In questi ultimi due giorni abbiamo lavorato anche sulla tattica".

Negli ultimi due giorni si è potuto studiare anche qualche accorgimento su Porto Viro, la sorpresa dei playoff con il doppio 3-0 a casa della quotatissima Cuneo: "È una formazione che ha tanta qualità, giocatori di esperienza e questo giovane (Barotto) che nell’ultima partita ha attaccato molto bene – così Monaci –. È da inizio del campionato che dico c’è grande equilibrio, la dimostrazione è questo playoff dove la settima ha eliminato la seconda. I due 3-0 fuori casa dimostrano che sono arrivati nella massima forma. In queste gare c’è anche della pressione, loro hanno l’esperienza per affrontare questa situazione. Noi abbiamo vinto due volte con loro, Barotto qua non si è espresso al meglio" Gli avversari odierni: al centro una coppia di vecchie conoscenze come gli ex Zamagni e Barone, già compagni in biancoblù nella stagione 2020/21 sotto la guida di Spanakis. Zamagni era a Siena anche nella stagione precedente, sotto la guida di Graziosi, quando lo stop per Covid fermò la cavalcata della squadra verso il primo posto. Al palleggio l’espertissimo Garnica, 44 anni a luglio, leader di Bergamo nelle stagioni 18/19 (finale playoff) e 19/20 (coppa Italia di categoria) e poi alzatore di Reggio Emilia che trionfò nei playoff 2022 (salvo poi lasciare il posto in Superlega proprio a Emma Villas). L’opposto titolare è Tommaso Barotto, che di Garnica potrebbe essere il figlio: classe 2005, 212 centimetri di altezza, è uno dei giovani emergenti più interessanti del panorama pallavolistico italiano. Le bande sono Sette e Tiozzo, già compagni di Garnica a Bergamo nella stagione 18/19. Il libero titolare è Davide Morgese, anche lui parte di quella Reggio Emilia che vinse il campionato 21/22. In panchina c’è il trentacinquenne Daniele Morato, uomo che Graziosi conosce molto bene: era il suo vice a Bergamo nella passata stagione fino a fine febbraio, quando poi ne prese il posto come capo allenatore dopo l’esonero dell’attuale tecnico biancoblù.