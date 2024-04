Emma Villas, finale playoff contro Grottazzolina. Nevot: "Sono qui per provare a vincere"

Domani alle 18 inizia la finale playoff. Emma Villas in campo a Grottazzolina per la prima gara della serie al meglio delle tre: chi vince due partite va in Superlega, chi perde ci riproverà l’anno prossimo. Thomas Nevot (foto), uno dei leader della squadra, ha manifestato i suoi propositi: "Sono venuto qua per provare a fare il meglio possibile – ha affermato nel ‘salottino’ Emma Villas –, adesso che siamo in finale voglio provare a vincerla". Sulla gara contro Porto Viro: "Era molto difficile giocare contro una squadra che difende così bene – ha detto l’alzatore francese –. Se noi scendevamo di livello loro approfittavano delle occasioni. Era determinante servire bene, la battuta è sempre stato uno dei nostri punti di forza. Quando abbiamo messo sotto pressione i nostri avversari col servizio tutto è diventato più facile". Quanto a Grottazzolina, ha dominato la regular season, iniziando con una serie di undici vittorie consecutive e chiudendo poi con un bilancio di ventuno successi e cinque sconfitte. Delle cinque sconfitte, solo una è maturata nel piccolo impianto casalingo (capienza 1000 spettatori) di Strada Fonte San Pietro: era il 3 marzo e l’unica squadra a violare il taraflex marchigiano è stata proprio Emma Villas, 15-12 al tiebreak. In quell’occasione super prestazione di Krauchuk (28 punti) e Pierotti (23). Gli altri ko, tutti esterni, sono arrivati con Santa Croce, Cuneo, Porto Viro e Aversa. L’allenatore è Massimiliano Ortenzi, classe 1980. Nativo di Montegiorgio, è dal 2007 sulla panchina della M&G Pallavolo, con cui è salito dalla C fino alla A2, conquistata per la prima volta nel 2016 e poi riguadagnata nel 2022, dopo la discesa in A3 nel 2019. Buona parte della squadra è la stessa che due anni fa vinse la finale dei playoff di A3 contro Aci Castello; dopo il ko in gara1, Grottazzolina pareggiò i conti in Sicilia e sfruttò il fattore campo in gara3 per festeggiare la promozione. La diagonale è la stessa di allora: Marchiani al palleggio, Nielsen opposto. In banda adesso ci sono la vecchia conoscenza senese Fedrizzi e Cattaneo, al centro l’ex Mattei con Canella. Il libero è Marchisio, pure lui transitato da Siena.

Stefano Salvadori