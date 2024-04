Emma Villas oggi si gioca la semifinale playoff: "Massima attenzione contro Porto Viro"

Palaestra, ore 20,30. In ballo c’è un posto in finale. Si gioca stasera in viale Sclavo la terza e decisiva gara di semifinale playoff. Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro proveranno a strappare il pass per l’atto conclusivo. Chi vince sfida, a partire da domenica, la vincente di Grottazzolina-Ravenna, anch’essa stasera alle 20,30. "Porto Viro è una squadra che sta attraversando un buon momento – ha detto Azaria Gonzi, a margine dell’incontro organizzato ieri tra Emma Villas e Università di Siena –. Ai quarti di finale hanno eliminato Cuneo e anche in gara2 contro di noi hanno confermato le loro qualità. Sono sicuro: gara3 sarà durissima". "Metteremo il massimo delle nostre potenzialità – ha aggiunto Alessandro Acuti, anche lui all’incontro tra atleti biancoblù e studenti – e poi vedremo se riusciremo a raggiungere la finale playoff. In gara2 sono riusciti a metterci in difficoltà in quel frangente del quarto set, sono temibili e d’altronde sono arrivati in semifinale. Dovremo mettere in campo la massima attenzione". Per Emma Villas è la quarta semifinale playoff nel campionato cadetto. Il bilancio dei precedenti in questo turno è di una vittoria e due sconfitte: nel 2017 Siena fu sconfitta in quattro gare da Spoleto, nel 2018 mise a segno un 3-0 su Gioia del Colle (e poi ottenne la rivincita in finale con Spoleto), nel 2021 andò ko in quattro gare con Brescia. In tutte e tre le precedenti semifinali, così come in quella di questa stagione, Emma Villas ha avuto a disposizione il fattore campo. Il bilancio delle apparizioni in semifinale poteva già essere in parità, sfruttando il matchpoint avuto domenica sera sul 26-25 nel quarto set, ma c’è la possibilità di riprovarci oggi, al cospetto del pubblico amico. Si attende un palasport caldo. I biglietti per assistere a gara3 sono in vendita online nel circuito della CiaoTickets. Il tagliando intero costa 16 euro, quello ridotto (tesserati Fipav, over 65, under 14, abbonati delle precedenti stagioni) 10 euro. Il biglietto parterre, che dà la possibilità di assistere da bordo campo, costa 25 euro: in omaggio per chi acquisterà un biglietto parterre ci sarà una sciarpa. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta dalle 17 in poi.