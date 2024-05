Emma Villas ora si concentra sulla Coppa Italia. Biancoblù a caccia della rivincita con il Brescia

Emma Villas in campo a Brescia per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di serie A2. Alle 18, al Centro sportivo San Filippo (dirigono Scotti e Venturi), i biancoblù affrontano la Consoli Sferc in quella che è la rivincita della sfida già vista nei quarti playoff. "Non è semplice tornare a lavorare dopo una finale playoff persa – ha detto il centrale biancoblù Stefano Trillini (foto) –. Abbiamo avuto due giorni per staccare, poi siamo tornati in palestra concentrati e con in testa l’obiettivo della Coppa Italia. Vogliamo arrivare alle Final Four, non sarà semplice farlo perché avremo un quarto di finale molto impegnativo e giocheremo contro una squadra attrezzata. Dobbiamo lavorare sodo in questi giorni per arrivare al meglio a questi appuntamenti. La Coppa Italia è un trofeo di prestigio, vogliamo continuare a fare bene dopo la finale playoff". Siena e Brescia si sono affrontate quattro volte nel 2023/24; nei playoff hanno vinto Bonami e compagni per 3-1 al Palaestra e per 3-2 a San Filippo, in campionato entrambe le sfide sono finite al tiebreak, con una vittoria per parte, sempre appannaggio della squadra che giocava in trasferta. Brescia si impose in viale Sclavo il 4 febbraio, Siena in terra lombarda il 12 novembre. La particolarità dei quarti di Coppa Italia è che ricalcano il tabellone già visto nei playoff: oltre a Siena contro Brescia, anche Cuneo contro Porto Viro e Ravenna contro Prata di Pordenone sono sfide già viste. Si gioca su due partite, andata e ritorno (previsto per il 5 maggio alle 19); passa alle Final Four (a Cuneo nel weekend 11-12 maggio) la formazione che nel doppio confronto totalizza il maggior numero di punti (tre per la vittoria in tre o quattro set, due per la vittoria al tiebreak). In caso di parità di punti ottenuti si ricorrerà al Golden Set, a 15. La Coppa Italia al termine della stagione è una novità; negli anni scorsi si era giocato sempre nella stagione regolare, attorno a metà febbraio. Quest’anno è stato deciso di posticiparla al termine del campionato per allungare un po’ i tempi della stagione, ma il rischio di vedere squadre demotivate o appagate è alto. Al campo, da stasera, la sentenza.

Stefano Salvadori