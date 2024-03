Emma Villas: prima black-out, poi la rimonta. Tiebreak sofferto, alla fine la spuntano i Lupi

SANTA CROCE

3

SIENA

2

SANTA CROCE: Gabbriellini, Coscione 3, Parodi, Brucini 2, Cargioli 6, Russo 6, Colli 13, Petratti, Gatto 19, Giannini, Loreti, Allik 23, Mati 3, Lawrence. All. Bulleri

SIENA: Copelli 12, Trillini 5, Nevot 3, Bonami, Tallone 19, Coser, Krauchuk 28, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 9, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitri: Clemente, Serafin

Parziali: 25-20, 25-17, 29-31, 19-25, 15-12

SANTA CROCE – Emma Villas cade al tiebreak a Santa Croce e ‘regala’ la testa di serie numero due a Cuneo, a sua volta vittoriosa in tre agili set su Cantù. È stata una serata difficile per i biancoblù, non in partita nei primi due set, bravi a non mollare nel terzo e nel quarto, poi però di nuovo fuori fase nel quinto. Non c’è tempo per rimuginare sugli errori commessi al PalaParenti, visto che fra due giorni si torna in pista per i playoff, ma si dovrà comunque fare tesoro di come per due set e mezzo non sia stata fatta partita pari contro una squadra che la postseason non l’ha neppure sfiorata. Primo set pieno di difficoltà. Santa Croce piazza subito il break, costringendo Siena alla rimonta. Poi ancora padroni di casa in fuga: 15-12. Emma Villas replica con un parziale di quattro punti consecutivi e mette la testa avanti (17-16). Nuovo controsorpasso di Santa Croce, grazie soprattutto all’ottimo lavoro di Cargioli a muro. In un attimo è +6 per la Kemas Lamipel, che poi al terzo setpoint chiude con il palleggio di Allik. Se il primo set era stato difficile, il secondo si rivela presto impossibile. Il turno di battuta di Allik propizia un vantaggio di sei lunghezze (10-4) che per Emma Villas è esiziale. Graziosi prova le carte Milan e Acuti, ma il margine si allunga (19-11). Un ace di Milan vale un timido riavvicinamento (20-14), il muro di Allik su Pierotti vale il nuovo +8 e la chiusura alla terza opportunità set, sempre perfezionato dallo schiacciatore estone. Nel terzo ancora bene Santa Croce in avvio (8-5), poi Krauchuk sorpassa, quindi di nuovo avanti i pisani. 22-19 con l’ace fortunoso di Coscione. Parità a quota 22, quindi tre matchpoint per Santa Croce: tutti annullati, alla quarta palla set il muro di Trillini è decisivo per il 31-29. Si va al quarto dove i padroni di casa sembrano in controllo fino al 17-14. Poi clamoroso turno di battuta di Trillini, con parziale di 9-0 e inerzia del match completamente ribaltata. Serve il tiebreak: si gira sul +3 Santa Croce, due ace con l’aiuto del nastro di Copelli riportano Emma Villas a -1 (13-12). Matchpoint Kemas: l’ace di Brucini (rivelato dal videocheck) condanna i biancoblù al terzo posto.

Stefano Salvadori