"Emma Villas: Pronti a Riscattarsi Dopo il Pesante Ko"

Si riparte dopo il pesante ko con Ravenna. La Emma Villas torna in palestra con le scorie dello 0-3 di sabato scorso, pronta però a riscattarsi già domenica prossima sul campo di Castellana Grotte, formazione reduce dalla vittoria per tre set a uno a Cuneo. "Sicuramente non è stata la nostra miglior partita – ha ammesso il vice allenatore biancoblù Alessandro Passaponti, ospite di Domenica Sport Sera, parlando della sfida con Ravenna –. Abbiamo trovato un avversario carico che aveva perso in settimana, che come tutte le squadre giovani alterna prestazioni pessime ad altre molto buone, cambiando pelle ogni quarantotto ore. Noi abbiamo giocato la peggiore partite dell’anno, loro hanno giocato molto bene, il risultato è quello che si è visto. Non è importante non cadere, ma sapersi rialzare, è quello che faremo". C’è però la possibilità di tornare finalmente al Palaestra, per gli allenamenti e poi per le partite di campionato. Una prospettiva che galvanizza tutto l’ambiente: "Finora abbiamo giocato sempre in trasferta – ha commentato Passaponti –, i viaggi in pullman per raggiungere Santa Croce sono stati utili per cementare il gruppo, ma avevamo voglia di tornare a casa. Ne beneficerà tutto: ritroveremo il nostro spogliatoio, i nostri uffici, la nostra stanza video, i nostri spazi, tutte mancanze che un po’ ci hanno condizionato. Potremo anche finalmente riavere il nostro tifo caldo che nei momenti di difficoltà ci dà sempre una grande mano". Sulla prossima trasferta a Castellana Grotte: "Sarà un’altra battaglia – ha assicurato l’assistente di Graziosi (nella foto) –, ormai abbiamo capito che tutte le partite quest’anno saranno così. Non ci sono squadre più deboli tranne rarissime eccezioni che forse abbiamo già affrontato. Andremo laggiù convinti dopo una settimana di lavoro in cui cercheremo di migliorare le cose che non sono andate".