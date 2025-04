Emma Villas sfida Brescia in gara 2 della semifinale playoff: vittoria obbligata

E’ il giorno decisiva gara 2 di semifinale playoff contro Brescia per una Emma Villas che deve riscattare il ko del primo atto giocato sette giorni fa in Lombardia. Una sconfitta che mette, essendo la serie al meglio delle tre gare, già con le spalle al muro i biancoblu che per riportare la serie in Lombardia mercoledì devono assolutamente vincere oggi. "Anche se avessimo vinto la combattutissima gara 1 – ha detto alla vigilia il libero Federico Bonami – avremmo dovuto resettare. La prima partita è stata molto tirata ed equilibrata e siamo stati bravi a tornare dentro il match dopo un inizio difficile. Poi nel quinto set la gara si è decisiva per un paio di episodi che sono andati a nostro sfavore". La settimana di allenamenti è stata importante per prepararsi al meglio. "Abbiamo lavorato in settimana cercando di vedere cosa non era andato e di migliorare gli aspetti tecnici che ci hanno penalizzato domenica scorsa. Ripensando al match però ci sono anche tanti aspetti da salvare. Nel momento di massima difficoltà ad esempio siamo stati bravi a restando dentro la gara a livello mentale". Dopo una stagione così tirata spesso più che l’aspetto tecnico conta la testa. "Si. Per questo oggi sarà troppo importante provare a ragionare set per set e azione per azione – prosegue Bonani -. Siamo dentro i playoff ed è normale che ci sia equilibrio come vedo esserci anche nell’altra semifinale, quella tra Prata di Pordenone e Cuneo". Impossibile quindi fare previsioni. "Si anche perché parliamo di quattro squadre molto forti. Vedremo chi sarà più bravo e giocherà la finale". Pochi giorni fa aveva parlato anche un altro elemento del sestetto di Graziosi, il palleggiatore Thomas Nevot. "Dobbiamo giocare come sappiamo fare, vedremo cosa succederà. Stiamo sfidando una squadra esperta, che sa giocare a pallavolo, battono davvero bene e sono forti nel muro-difesa. Contro una squadra di questo tipo si deve essere pazienti, lottare e sfruttare le occasioni che si presentano durante l’incontro. Serviranno qualità, energia, lucidità e concentrazione" ha detto il francese. Per il match contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia la prevendita è attiva online, nel circuito CiaoTickets, ciaotickets.com. Per questa gara sarà attivato nuovamente il parterre, per vivere il match a ridosso del campo, al costo di 25 euro e con la sciarpa ufficiale in omaggio. Il biglietto intero avrà il costo di 15 euro, il ridotto costerà invece 10. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni e gli abbonati al Siena Fc o chi ieri ha assistito al match contro il Follonica Gavorrano allo stadio Franchi. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1 euro. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta dalle 16.