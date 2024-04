Emma Villas si ricarica per cercare la finale. L’urlo di Pierotti: "Sfruttiamo il fattore campo"

Resettare e ricaricarsi. Emma Villas è tornata subito in palestra ieri con l’obiettivo di dimenticare il matchpoint non sfruttato in gara2 e preparare la decisiva bella di domani sera. I biancoblù sono andati davvero vicini a chiudere la serie, sia quando erano avanti 18-14 nel quarto, sia quando hanno avuto la palla match sul 26-25. Poi è andata come è andata, con Porto Viro che ha ribaltato la situazione nel quarto e dominato il tiebreak, sfruttando la grande serata di Barotto, alla sua miglior performance stagionale, e Pedro, inatteso eroe per la formazione nero-fucsia con i suoi quattro ace consecutivi nel quarto set.

"Abbiamo fatto un’ottima partita – ha detto ieri lo schiacciatore biancoblù Maro Pierotti (nella foto) –, l’unico momento dove siamo calati un pelo è il tiebreak ma ha influito il contraccolpo del quarto set finito in quel modo". Il martello si è detto fiducioso in vista dell’appuntamento decisivo di domani sera: "I playoff sono così, ogni gara è a sé. Conta solo vincere, si sapeva che è un campionato equilibrato. Speriamo di sfruttare il fattore campo. Abbiamo espresso un bel gioco, loro sicuramente hanno avuto un bel guizzo nel quarto set quando erano sotto di quattro punti. C’è da fare i complimenti a Porto Viro, sono stati bravi a ribaltare la partita in quel frangente. Il pubblico li ha aiutati tantissimo". Sarà dunque un mercoledì di fuoco al Palaestra e anche a Grottazzolina, dove la squadra di casa ospiterà Ravenna per l’altra gara3 di queste equilibratissime semifinali. E poi, per chi vincerà, non ci sarà tempo per rifiatare, visto che gara1 di finale playoff è in programma domenica alle 18.

Oggi intanto, a San Francesco, il palleggiatore Azaria Gonzi, il centrale Alessandro Acuti e l’opposto Mattia Picuno incontreranno gli studenti al dipartimento di Studi aziendali e giuridici nell’ambito del progetto USienasport. I due corsi coinvolti nell’iniziativa sono Economia e gestione delle imprese, del corso di laurea triennale in Economia e commercio, e Strategie d’impresa, del corso di laurea magistrale in Management e Governance. Parteciperà all’incontro anche la radio universitaria URadio.

Stefano Salvadori