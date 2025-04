Emma Villas Siena supera Consoli Sfrec Brescia 3-1 nella semifinale playoff

EMMA VILLAS 3 CONSOLI SFREC 1

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 8, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Arajuo, Alpini, Nelli 24, Santilli, Rossi, Pellegrini, Randazzo 19, Ceban 5, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi.

CONSOLI SFREC BRESCIA: Erati 8, Hoffer, Cavuto 15, Bonomi, Tiberti 2, Tondo 4, Cominetti, Cargioli, Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 16, Maness, Raffaelli 1. Allenatore Zambonardi.

Parziali: 25-21; 20-25; 25-22; 25-20.

SIENA - La Emma Villas vince gara2 ed allunga la serie di semifinale playoff contro Brescia al termine di una prestazione importante da parte degli uomini di Graziosi, apparsi subito in serata. Nel primo set Siena tenta l’allungo ma Brescia rispondeva colpo su colpo. Un nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa arriva con Cattaneo, 13-19. Zambonardi chiama time out ma la squadra di Graziosi tiene il prezioso margine, 17-13 con l’errore in battuta di Cominetti. L’attacco di Ceban inizia a mettere un prima ipoteca al primo set da parte senese anche perché il turno in battuta del centrale di casa vale il 21-17. Ci sarà un tentativo di rientro dei tucani fino al -2 ma il primo set è per Nevot e compagni, 1-0.

Nel secondo set partono meglio i tucani ma la Emma Villas è dentro al match, 6-6 con Nelli. Brescia è però più precisa in attacco e approfitta di qualche indecisione dei padroni di casa per scavare un margine di 4 punti, 9-13 con Erati. Il parziale è tiratissimo con Brescia sempre avanti, 17-19 con Bisset. L’errore inusuale di Nelli vale il set per la Consoli Sfrec, 1-1.

La Emma Villas riprende a macinare gioco e punti nel terzo parziale: 12-9 con Trillini. L’inerzia è quella giusta perché Nelli mette a terra il pallone del 16-10 che mette un mattone significativo alla conquista del terzo set. La reazione lombarda (con l’ex Raffaelli in campo) è però blanda e Siena mantiene un margine discreto, 20-15. Bisset schiaccia il -3, con Brescia che arriva al 23-21. Graziosi chiama time out e Catteneo chiude i conti, 2-1.

Con le spalle al muro la Consoli, che in campionato ha chiuso seconda a pari merito con Pordenone prima, è più attenta ma la Emma Villas tiene un piccolo margine, 14-10. Cavuto sbaglia la battuta, Randazzo lo imita ma ci pensa Cattaneo a rimettere le cose a posto: 19-15 con l’ace vincente che sembra spezzare le resistenza bresciana. E’ infatti il momento decisivo del match e quindi del set. Trillini e l’errore di Bisset danno il 3-1 alla Emma Villas. Mercoledì sera alle 20,30 a Brescia la decisiva gara3, in palio un posto in finale.

Guido De Leo