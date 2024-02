Emma Villas, ‘spareggio’ con Cuneo. Mechini: "Partita importantissima"

C’è aria di play-off. Sicuramente la si respirerà domenica a Cuneo, quando l’Acqua San Bernardo e la Emma Villas si sfideranno per il secondo posto. Se i biancoblù vincono in tre o quattro set è quasi fatta per la piazza d’onore, con un vantaggio che salirebbe a cinque lunghezze, con ogni altro risultato tutto sarà ancora in ballo. "Cuneo è una squadra nata per vincere questo campionato, ha avuto dei momenti di difficoltà ma adesso è a due punti da noi, sarà un match importantissimo – ha detto il vicepresidente Fabio Mechini a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Siena Experience Hub –. Andiamo a giocare in una piazza storica per la tradizione pallavolistica, ci sarà tanta gente, l’ultima partita c’erano quasi 1800 persone. L’importante è che noi facciamo quello che abbiamo fatto fino a adesso, che riusciamo a esprimere un buon gioco di squadra, poi dipende da noi. È sicuramente importante in ottica classifica". Classifica che sorride alla Emma Villas, seconda dopo la bella serie di nove successi nelle ultime dieci giornate, una striscia che ha permesso di qualificarsi matematicamente ai playoff con ben cinque giornate di anticipo: "Qualificarci ai play-off era il nostro obiettivo a inizio stagione – ha aggiunto Mechini –, bene o male siamo sempre stati fra le prime cinque, anche durante il momento di difficoltà delle tre sconfitte consecutive nel girone di andata con Cuneo, Grottazzolina e Aversa. Adesso dipende da noi, se c’è la possibilità di rimanere dove siamo adesso ci giocheremo tutte le carte". Il dirigente biancoblù ha parlato anche del settore giovanile da cui stanno arrivando risultati estremamente soddisfacenti: "Sicuramente si può fare sempre meglio e sempre di più. Quest’anno abbiamo profuso un grande impegno nel settore giovanile, a fine stagione arriveremo ad un totale di oltre duecento partite dall’under 13 alla serie C, ringrazio tutti i genitori, tutti gli sponsor, tutti coloro che contribuiscono ma in particolar modo Luigi Banella che si sta facendo in quattro".