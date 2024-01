Emma Villas trionfa a Cantù con la settima vittoria consecutiva

LIBERTAS CANTÙ

1

EMMA VILLAS

3

CANTÙ: Magliano, Monguzzi, Butti, Giannotti, Ottaviani 15, Aguenier 8, Pedron 2, Quagliozzi, Galliani 10, Ozzi, Bacco, Picchio, Rossi 8, Gamba 23. Allenatore Denora.

EMMA VILLAS: Copelli 11, Trillini 6, Nevot 4, Bonami, Tallone 16, Coser, Krauchuk 18, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 13, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

Arbitri: Giglio e Gaetano.

CANTU’ – Settima vittoria consecutiva per la Emma Villas. I biancoblù espugnano Cantù e allungano la serie di successi iniziata il 17 dicembre scorso. È stata una vittoria di autorità, contro un avversario alle corde, capace solo nel secondo set, trascinato dall’ottimo Gamba (23 punti per lui alla fine), di mettere i bastoni fra le ruote a Nevot e compagni. Nettamente più forti però, tanto da incamerare poi terza e quarta frazione lasciando i padroni di casa a venti. Eccellente serata per gli schiacciatori: Krauchuk ha firmato 18 punti, Tallone 16, Pierotti 13. Nella prima frazione la fuga era iniziata sul solito asse Tallone-Krauchuk, con il +4 firmato dall’opposto brasiliano. Gamba a segno per il -2, Trillini innescato bene dal suo palleggiatore chiude sul 25-22. Equilibrio nella seconda fino alla fase centrale, quando un passaggio a vuoto offensivo permette a Cantù di chiudere con un netto 25-18. È sostanzialmente un fuoco di paglia, perché Pierotti si incarica di firmare i punti del +3 in apertura di terzo set. Un colpo di astuzia di Nevot vale il +2 senese, Copelli con l’ace consolida il vantaggio. Krauchuk per il +4 (20-16), l’ex Ottaviani (autore alla fine di 15 punti) spara fuori la palla del -5 per la sua squadra, Krauchuk converte il setpoint. Nel quarto la storia della partita non cambia, il break decisivo arriva quando Gamba si fa murare da Copelli; Emma Villas avanti 19-16, è ancora il centrale protagonista con l’ace del 24-19. Il secondo matchpoint, con la palla di Gamba che vola fuori, è quello decisivo per il settimo successo di fila.