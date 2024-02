Fabbrico: niente distrazioni se vuoi il blitz

Si giocano stasera sei anticipi dei campionati regionali-.

SERIE C. Gara tra squadre di media classifica, alle 20,45 a Parma tra San Benedetto (7) e Fabbrico (12, in foto Matteo Bignardi): i reggiani, per fare il blitz non devono distrarsi.

SERIE D. Tra i maschi si giocano due gare interessanti, tra formazioni d’alta classifica: Volley Scandiano (31)-Busseto (32) alle 21,15 in via Longarone con di fronte la terza e la quarta forza del girone e di Circolo Inzani Parma (26)-Pieve Volley che insegue a 25, il via alle 21,15.

Alle 21 gara non semplice ma abbordabile per il Volley Tricolore (9) che alla palestra Moro attende la Pallavolo Parma (12). Chiudendo la D maschile, nel girone B Crevavolley (24)-BRV Almet (31) si gioca domani alle 20,45 a Crevalcore. Tra le ragazze, nel girone A, alla palestra Pertini alle 21 derby tra Vaneton Limpia (25) e L’Arena (19), gara che vede la settima ospitare l’ottava in classifica. Nel girone B, confronto impari tra le locali di Soliera (26) e l’Everton Reggio (4), con prima battuta alle 21,30. Per chiudere la Serie D femminile, ecco le gare di domani. Nel girone A si gioca solo il derby tra la Reggiana Pallavolo Femminile (3) e la Fortlan Dibi (25) con le ospiti nettamente favorite: fischio d’inizio alle 18,45 agli ex Artigianelli. Nel girone B, Ama San Martino (22) sfida Renusi Fabbrico (25). Poi altre due partite con favori del pronostico per le reggiane in Mondial Carpi (6)-Saturno Guastalla (28) alle 18,30 e in Univolley Carpi (7)-Poliespanse Correggio (34) alle 21.