FcrEdil Caccia alla prima vittoria

E’ caccia aperta alla prima vittoria stagionale e al primo successo di una società bolognese nel campionato di A2 femminile di volley. La FcrEdil Bologna ci proverà questo pomeriggio, alle 17 a Messina, con diretta sul portale volleyballworld. Sarà il primo scontro diretto per le rossoblù di coach Zappaterra, dopo l’inizio di stagione in salita con la big Talmassons e Perugia, che le ha comunque viste andare a strappare un punto sul campo delle friulane. Allo stesso tempo, però sono arrivate due sconfitte: ovvero lo stesso numero di ko che la Vtb collezionò un anno fa nella stagione trionfale in B1 della promozione. E’ cambiata la categoria e pure il livello. Bologna è chiamata a salvarsi e Messina è una di quelle avversarie con cui provare il primo colpaccio. La classifica dice che le siciliane sono seconde, al pari di Talmassons e Perugia. Ma hanno affrontato e sconfitto fin qui le ultime della classe Altafratte e Como.

Ergo, provarci è d’obbligo, come conferma la centrale della FcrEdil Camilla Neriotti: "L’Akademia Città di Messina è un avversario ostico, soprattutto quando gioca tra le mura amiche del PalaRescifina. Ci stiamo preparando al meglio e sono sicura che sarà una partita molto interessante. Una trasferta lunga e impegnativa ma il nostro obiettivo è rimanere concentrate per cercare di portare a casa il risultato tutte insieme". Se l’esordio in campionato e la prima casalinga sono state emozioni forti vissute senza nulla da perdere, a Messina sarà un’altra storia, il match avrà tutt’altro peso: "A Talmassons sono tornata a giocare una partita di serie A a otto anni di distanza dall’ultima volta. Ho fatto 15 punti ma ho tanto da dare e sto lavorando per tirare fuori il meglio. Con Perugia, invece, abbiamo vissuto una grande emozione: l’esordio di Bologna in A2, davanti al nostro pubblico a Budrio". Ora Neriotti e la Vtb vogliono un’altra grande emozione, la prima vittoria nel nuovo campionato: "A Messina ci proveremo, vogliamo portare a casa il risultato". E dare un segnale ad avversarie e a sè che la missione salvezza è alla portata.

Le altre gare: Cda Talmassons-Bartoccini Fortinfissi Perugia, Tecnoteam Albese Como-Soverato, Nuvolì Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio, Ssd Beach World Pescara-Banca Valsabbina Brescia.

La classifica: Busto Arsizio 6; Perugia, Cda Talmassons, Messina 5; Brescia 4; Soverato 3; Vtb FcrEdil Bologna, Padova 1; Como, Pescara 0.