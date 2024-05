Festival sportiva-mente

Appuntamento dal grande valore umano e sportivo quello di domani alle ore 19 al Pala Grotta organizzato dalla M&G Scuola pallavolo. L’ultima domenica e l’ultimo lunedì di maggio diventano l’occasione per ospitare Mauro Berruto, non solo ex ct della Nazionale Italiana di Volly ma anche braccio destro di Alessandro Baricco per anni alla scuola Holden di Torino, parlamentare della repubblica e tra i promotori della riforma che ha introdotto lo sport in Costituzione. Animerà uno degli appuntamenti di "Sportiva-Mente", festival dello sport diffuso promosso dalla società di Grottazzolina e Montegiorgio. Domani un lecture show, in cui torna a vestire i panni di storyteller, proverà a raccontare a tutti il valore non solo sportivo dell’allenare come arte per favorire la scoperta del talento e il valore non solo agonistico dello sport come dimensione per la scoperta di sé nell’incontro intitolato "Allenare, allenarsi, guardare altrove", con ingresso libero. Lunedì mattino, incontrerà invece ragazze e ragazzi delle seconde e terze medie dell’Isc di Falerone e dell’Isc di Montegiorgio, in un dialogo aperto in cui metterà la sua esperienza a disposizione dei più giovani. Sempre lunedì mattina inoltre sarà anche annunciato il vincitore del Concorso per l’ideazione e la realizzazione grafica del logo della Seconda Edizione del Festival dello Sport "Sportiva-Mente. Il senso dello sport per uno sport di senso", sul tema "Talento e scarto" che coinvolge tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’I.S.C. "G. Gestoni". Ad animare la mattinata saranno presenti i Two Twins, ovvero i gemelli fermani Valerio e Fabrizio Salvatori, già ospiti di M&G Scuola Pallavolo in occasione del primo appuntamento grottese di Andrea Zorzi al teatro di Rapagnano nel 2022, molto attivi nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, saliti alla ribalta per la partecipazione alla reality Pechino Express come "Gli inseparabili", oltre che testimonial per campagne pubblicitarie di famosi brand italiani ed internazionali. Pallone che non rotola in questo momento al Pala Grotta ma le idee e le iniziative circolano veloci nel mondo M&G Scuola Pallavolo.

Roberto Cruciani