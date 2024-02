Fgl-Zuma a tutto gas. Vittoria-pirata ad Ancona

COClementina 2020

1

Fgl-Zuma Castelfranco

3

ANCONA: Pizzichini 1, Dalla Rosa 13, Saveriano 1, Papparelli, Stafoggia 8, Usberti 3, Canuti 11, Sposetti (L), Fedeli 12, Grilli 8. Ne Boari, Bastari, Ciccolini.

CASTELFRANCO: Colzi 14, Ferraro 3, Renieri 12, Vecerina 18, Zuccarelli 12, Fava 13. Tesi (L). Ne Chisari, Tosi, Viola, Focosi, Tesanovic. All. Bracci, vice Ficini.

Parziali: 17-25 23-25 25-21 23-25.

Clementina ace 1, mv 4, bs 9; Fgl-Zuma: ace 3, mv 15, bs 13.

ANCONA - La pausa tra i 2 gironi non ha scalfito la concentrazione della Fgl-Zuma che si aggiudica subito la vittoria esterna in terra marchigiana. Migliore top player della gara la schiacciatrice castelfranchese Vecerina autrice di ben 18 punti divisi tra 13 attacchi, 3 muri e 2 ace. Un successo collettivo che conferma il team di Marco Bracci sempre al comando del girone con 34 punti a debita distanza dalla vice Cesena. Nell’avvio le toscane partono sono subito incisive e dettano legge tenendo un vantaggio di 5-6 punti sempre bene amministrati. Gara più equilibrata nel secondo parziale con scambi intensi e con azioni più articolate praticamente fino alla fine del set chiuso ai vantaggi dalla Fgl-Zuma. Nella terza frazione prova di orgoglio delle marchigiane che trovano lo spiraglio per passare al comando con un "tesoretto" di vantaggio di 3-4 punti che permette loro di riaprire il match. La partita si decide al quarto set: dopo un avvio in salita (Zuccarelli e compagne sotto di 3 lunghezze) la Fgl-Zuma mette la freccia del sorpasso (16-14, 21-20) lottando contro una rivale che non sembra arrendersi. Le biancoblu allungano e firmano la vittoria, set chiuso nuovamente ai vantaggi, conquistando tutta la posta in palio.