"Fgl-Zuma Castelfranco vince al tie-break a Pomezia"

Terza vittoria consecutiva per la Fgl-Zuma Castelfranco che espugna al tie-break il parquet del team Nimis di Pomezia al termine di un match molto combattuto. Le toscane portano via 2 punti preziosi frutto di untimi lavoro di squadra. La gara si snoda in modo equilibrato per 5 frazioni: le castelfranchesi si aggiudicano l’avvio, poi la replica delle padrone di casa che pareggiano con parziale di 26-24 e riescono ad andare addirittura avanti al termine del terzo set (25-20) segnando il momento più critico della Fgl-Zuma che non molla e ritrova grinta e lucidità per contrastare le laziali. Renieri (la migliore in campo grazie a ben 27 punti personali) suona la carica e con le sue compagne, vince il quarto set 25-17. Al tie-break la Fgl-Zuma conduce senza sbavature e si aggiudica la vittoria con 6 punti di vantaggio. Un successo che permette al team di mister Bracci di confermarsi al comando del girone D con 8 punti insieme al Volley Cesena. Se la Fgl-Zuma occupa il primo posto l’Ambra Cavallini Pontedera si trova a chiudere la classifica con ancora zero punti (la squadra ha già osservato il proprio turno di riposo) dopo la sconfitta a Roma in casa del VolleyRo Casal de Pazzi per 3-1. Un vero smacco perché le pontederesi giocano senza risparmiarsi e cedono il primo set sul 34-32 dopo un interminabile testa a testa. Meini e compagne non demordono e trovano il pareggio nella frazione successiva (22-25), ma poi sono le locali a condurre il set successivo (25-19): l’Ambra cerca di andare al tie-break, ma le speranze si infrangono sul 26-24.

Stefania Ramerini