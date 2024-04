"Finale di serie A2: Grottazzolina sfiderà i marchigiani dopo una semifinale epica"

La finale sarà dunque contro Grottazzolina. Nell’altra semifinale, giocata ieri sera, i marchigiani hanno prevalso in cinque set aggiudicandosi il lasciapassare per l’atto conclusivo del campionato di serie A2. Partita infinita, come dimostrano i parziali: 25-20, 15-25, 25-23, 19-25, 15-10. Il calendario della finale: gara1 è in programma domenica alle 18, a Grottazzolina, gara2 giovedì 25 aprile alle 18 al Palaestra, l’eventuale gara3 domenica 28 alle 18 a Grottazzolina. C’è però un’incognita relativa a gara2, quella in viale Sclavo: la Lega preferirebbe evitare la contemporaneità con la finale playoff di Superlega (che inizia oggi tra Perugia e Monza, giovedì prossimo, alle 18, è in programma gara3), per cui c’è la possibilità che si giochi mercoledì 24 alle 20,30. Intanto buone notizie anche dalla squadra di serie C di Emma Villas. La formazione allenata da Marco Monaci, battendo per 3-0 Prato (25-10, 25-15, 25-18) ha raggiunto la settima posizione, garanzia di disputare lo stesso campionato nella prossima stagione. "Abbiamo giocato molto bene questa gara – ha affermato coach Monaci – in campo ho visto dei ragazzi molto determinati che sono riusciti a fare una grande prestazione. La squadra ha raggiunto la salvezza e non era scontato".