Finali giovanili volley. Le Under 16 della Moma vincono 3-0 all’esordio. Ora c’è la doppia sfida contro ’Amici’ e Monza

Prosegue la kermesse delle Finali giovanili di pallavolo, con la Moma Anderlini impegnata nella finale Under 16 femminile a Bormio (Sondrio): le ragazze modenesi erano state ammesse al tabellone principale come testa di serie, e nella fase decisiva se la vedranno con le sarde dell’Arcidano, con cui hanno esordito ieri vincendo per 3-0 e questa mattina con le romane dell’Amici del Volley, emerse dalle qualificazioni, e soprattutto nel pomeriggio contro le lombarde del Vero Volley Monza, altra protagonista attesa.

Nessuna squadra modenese maschile è invece impegnata nella Finale Nazionale Under 15, in svolgimento a Schio (VI): in compenso, sono tre i modenesi che da lunedì 25 Maggio saranno impegnati nel collegiale della Nazionale Under 20 a Camigliatello Silano (CS), su convocazione del C.T. Michele Zanin: allo schiacciatore della Moma Anderlini Davide signorini, si aggiungono infatti due atleti di Modena Volley, l’alzatore Leonardo Barbanti, e lo schiacciatore Andrea Malavasi, tutti inseriti in un gruppo di 16 giocatori, che lavorerà fino a mercoledì 29 Maggio, in preparazione degli Europei di categoria, in programma dal 26 agosto al 7 settembre a Vrnjacka Banja (Serbia) e Arta (Grecia). Nel settore femminile, sono quattro le giocatrici della Moma Anderlini convocate dal Tecnico Federale Michele Fanni, che ha chiamato Stella Cornelli, Beatrice Spada, Asia Spaziano e Martina Susio, assieme ad altre 14 atlete provenienti da tutta Italia, per uno stage di allenamento con la Nazionale PreJuniores Under 18 che si svolgerà a Castelnuovo ne’ Monti (Reggio Emilia) dal 2 al 12 giugno.

Riccardo Cavazzoni