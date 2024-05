Finali nazionali under 18. Cbf Balducci Paoloni, esordio dolce-amaro

Bilancio dolce-amaro per la Cbf Balducci Paoloni nel primo giorno di gare della finale nazionale under 18 in corso in Puglia. Le maceratesi sono state sconfitte dalle trentine dell’Argentario 3-1 (18-25 25-10 18-25 16-25) mentre nel pomeriggio hanno battuto la Fisiopro Campobasso 3-0 (25-9 25-10 25-16). Oggi alle 10.30 ci sarà l’ultima e decisiva sfida del girone contro la leader veneta della U.S. Torri, vincente oggi per 3-0 in entrambe le partite. L’unica chance di passaggio del turno alla fase finale è una vittoria per 3-0, con ogni altro risultato finirebbe l’avventura alle finali nazionali under 18 della Cbf Balducci Paoloni.