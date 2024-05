Finali nazionali under 18 femminili. Cbf Balducci Paoloni, oggi inizia l’avventura

Oggi inizia l’avventura della Cbf Balducci Paoloni, campione regionale, nelle finali nazionali Under 18 femminili che assegnano lo scudetto di categoria. Le ragazze, al seguito anche il presidente Pietro Paolella, hanno raggiunto la Puglia. Alla Finale partecipano 27 squadre provenienti da tutte le regioni. In base al ranking, 20 squadre (tra cui la Cbf Balducci Paoloni) dovranno affrontare una prima fase di qualificazione, mentre 7 Club sono già qualificati alla fase finale che inizierà giovedì. Nella fase di qualificazione le 20 squadre sono divise in 5 gironi da 4 squadre che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. Le arancionere giocheranno in questa fase al PalaGrotte di Castellana Grotte con l’Argentario Trento (oggi alle 10.30), con la Fisiopro Campobasso (oggi alle 15.30) e con le venete del Torri (domani alle 10.30). In caso di primo posto e passaggio alla fase finale, la Cbf Balducci Paoloni finirebbe nel Girone con le romane del Volleyro’ Casal de Pazzi e l’Academy Catania.

Under 18 Cbf Balducci Paoloni: Giulia Bellinzona, Viola Borsella, Sally Cappellacci, Sara Costantini, Matilde Fabbroni, Sofia Luciani, Valeria Mercante, Agnese Pepa, Gaia Pesaresi, Maria Piccotti, Vittoria Pistarelli, Elisa Pizzichini, Emma Rapagnani, Alice Usberti, Sara Vecchi. Coach: Nicola Bacaloni; vice: Marco Valente.