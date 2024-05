Finisce l’esperienza del Volley Prato in serie B. Kabel, sconfitta amara. Retrocessione certa

La Kabel perde ad Anguillara Sabazia nel campionato di serie B nazionale e retrocede matematicamente in serie C. Finale amaro, verdetto spietato rinviato più volte dai ragazzi di coach Novelli che, a due giornate dalla fine del torneo, devono adesso alzare bandiera bianca. La sconfitta nel Lazio e la contemporanea sconfitta al quinto di Foligno porta ad otto i punti di vantaggio degli umbri sui pratesi e questo chiude qualsiasi spiraglio di salvezza, visto che ormai a disposizione restano solo altri sei punti prima della fine del campionato. Finisce così l‘esperienza in serie B del Volley Prato che nei due anni precedenti aveva sfiorato i playoff promozione. I lanieri hanno pagato il ricambio generazionale di quest‘anno, perdendo un po‘ d‘esperienza in categoria.

Il tabellino.

Naturenergy Anguillara: Gennamari, Perugini, Bianchi, Stefanini, Ventura, Fornaro, Titta, Velotta, Chioffi, Spampinato, Cilio, Fantini, Massetani, Sammassimo. All. Racanella.

Kabel volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Noferi. All. Novelli.